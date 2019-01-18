В Норвегии задержали россиянина, подозреваемого в совершении теракта

20-летнего уроженца Башкортостана задержали в Осло норвежские силовики, передает канал RTVi со ссылкой на местные СМИ. Его подозревают в террористическом акте, совершенном накануне, 17 января.

В тот день в торговом центре, расположенном в столице скандинавской страны, некий молодой человек ударил ножом посетительницу. В настоящий момент сообщается о том, что после госпитализации она пребывает в критическом состоянии.

Основанием для подозрения стало то, что россиянин, попав в руки силовиков, довольно скоро признался в том, что действительно планировал совершить терорристический акт и лишить жизни некоторое количество людей.

Кроме задержанного, пока в уголовном деле в качестве подозреваемых больше никто не фигурирует.