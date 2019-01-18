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18:06

В Норвегии задержали россиянина, подозреваемого в совершении теракта

20-летнего уроженца Башкортостана задержали в Осло норвежские силовики, передает канал RTVi со ссылкой на местные СМИ. Его подозревают в террористическом акте, совершенном накануне, 17 января.

В тот день в торговом центре, расположенном в столице скандинавской страны, некий молодой человек ударил ножом посетительницу. В настоящий момент сообщается о том, что после госпитализации она пребывает в критическом состоянии.

Основанием для подозрения стало то, что россиянин, попав в руки силовиков, довольно скоро признался в том, что действительно планировал совершить терорристический акт и лишить жизни некоторое количество людей.

Кроме задержанного, пока в уголовном деле в качестве подозреваемых больше никто не фигурирует.

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22:11   Дед Иван   РУСЬ
Вот так должны действовать силовики! Наши же полицаи и жандармы умеют, лишь, мирные митинги разгонять! Антикоррупционные и против пенсионной системы!

21:47   Игорь   sasadadadae@yandex.ru
Я так понимаю , что бородатое исламистское существо из России опять пыталось доказать, что его религия "самая миролюбивая в мире"? Ну если в гейропе подобное называют "россиянами", тогда Брейвика можно назвать "европейским партизаном" .

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