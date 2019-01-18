Патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко сделали почетными профессорами РАН

Главе РПЦ патриарху Кириллу (в миру - Владимиру Гундяеву) руководство Российской академии наук (РАН) решило присвоить звание почетного профессора, передает "Интерфакс". Для столь необычного выбора у ученых нашлись аргументы.

"Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича (бывшего президента РАН - прим. ЗАКС.Ру). Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", - приводятся слова пресс-секретаря академии, Светланы Поповой.

Достоинством церковного деятеля является также знакомство с отцом Сергея Капицы, нобелевским лауреатом по физике Петром Капицей, отметила Попова.

Аналогичный титул досталтся также спикеру Совета Федерации, бывшему петербургскому губернатору Валентине Матвиенко. Официально им присвоят звания почетных профессоров РАН на церемонии 22 января.

В такой же "связке" Матвиенко и Кирилл стали в 2017-м году почетными гражданами Петербурга, что вызвало определенное недовольство в обществе.

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