"Пассажиравтотранс" проиграл УФАС в суде по "делу о тарифах"

Апелляцию ГУП "Пассажиравтотранс", отказавшегося считать себя нарушителем закона о конкуренции, отклонил Арбитражный суд, сообщает сайт петербургского УФАС. Таким образом, суд подтвердил справедливость предписания, вынесенного предприятию ровно год назад.

Суть конфликта между антимонопольщиками и транспортной компанией заключалась в том, что на главном городском автовокзале, на набережной Обводного канала, ГУП установил различные цены на билеты для перевозчиков, что, в условиях монопольной роли "Пассажиравтотранса", с точки зрения УФАС, входило в противоречие с базовыми положениями закона о конкуренции.

Разница в цене отражалась в специальном процентном сборе, который взимало предприятие с каждого билета, и величина этого сбора, как удалось установить надзорному ведомству, не соответствовала реальным затратам государственного монополиста.

Теперь ГУП должен будет выполнить предписание и установить для всех перевозчиков одинаковые и экономически обоснованные тарифы.