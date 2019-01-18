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19:58

Вслед за Чечней списания долгов за газ добиваются в Смоленской области

Примером Чеченской республики, жителям которой списали задолженность за потребление газа, вдохновились депутаты Смоленской областной думы, пожелав для своих земляков того же. Группа из трех народных избранников обратилась по этому поводу в местную прокуратуру. По словам одного из них, Андрея Шапошникова, главное в данном вопросе - это равноправие регионов и отсутствие двойных стандартов, что и мотивировало его поучаствовать в составлении обращения.

"Коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то, соответственно, на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо. Хотя я не очень верю, что чеченская практика будет распространяться на другие субъекты Федерации", - приводит его комментарий сайт радиостанции "Говорит Москва".

Формальным основанием для списания долгов чеченцам стало то, что задолженность приобрела характер "безнадежной к взысканию". Таким образом, жителям "простили" 9 млрд рублей.

Представители "Газпрома" заявили о том, что будут оспаривать это решение, добиваясь попранной, как считают в компании, справедливости.

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