Наследие Полтавченко уменьшилось еще на четыре чиновника

18 января стало последним рабочим днем в правительстве Петербурга для вице-губернаторов Александра Говорунова, Михаила Кучерявого, Константина Серова и Сергея Мовчана. Причем последние двое останутся в Смольном в должности советников врио губернатора.

Слухи подтвердились

О грядущей отставке нескольких крупных чиновников городские СМИ писали почти всю неделю. Назывались имена в том числе всех ушедших вице-губернаторов. Увольнение Говорунова и Серова предрекали еще до Нового года. Источники сообщали ЗАКС.Ру, что эти два вице-губернатора написали заявления об увольнении еще в осенью. Про Говорунова, который также руководит администрацией главы города, в первых числах ноября люди, знакомые с ситуацией в Смольном, говорили, что он уже вывез свои вещи из кабинета. Пресс-служба чиновника просила не торопить события и на вопрос об увольнении витиевато отвечала: «Когда время подойдёт, все всё узнают».

В итоге Говорунов на своей должности пережил отставки коллег Михаила Мокрецова и Игоря Албина, а время подтвердить слухи об увольнении по собственному желанию пришло в канун Крещения, 18 января.

Отставной генерал-майор ФСБ Говорунов пришел на работу в Смольный из правления Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» в апреле 2014 года. Говорунов пришел на место Игоря Дивинского, которого понизили с должности первого до обычного вице-губернатора. Руководивший администрацией главы города, действительно был первым среди равных замов губернатора. Ему переходили обязанности градоначальника, когда Георгий Полтавченко уходил в отпуск или уезжал в командировки.

Кстати, через три года после Говорунова на место Дивинского, на сей раз избравшегося депутатом в Госдуму и уехавшего в Москву, пришел Константин Серов. Это не единственное, что объединяет его с Говоруновым. Оба представляли политический блок. Оба запомнились высказываниями об оппозиции, как парламентской, так и нет. Серов, например, в сентябре 2017 года заявил, что Смольный не будет «предоставлять Навальному какое-либо место под митинг». Но митинги проходили и ответственный за внутреннюю политику вице-губернатор несколько раз был замечен рядом с местами их проведения. А 7 октября 2017 года, участникам акции в поддержку Алексея Навального на Марсовом поле раздавали бесплатные билеты в кинотеатр на фильм «Крым» и листовки за подписью Серова.

Перед президентскими выборами 2018 года в обиход вошло словосочетание «серовские консервы». Депутат Максим Резник назвал так отложенные, несвоевременные аресты оппозиции, когда административные правонарушения активистов «консервируются» и «открываются» в нужный для власти момент.

Не люди, а функции

Говорунов отметился противоборством с оппозиционерами в сентябре 2018 года. После прорыва трубы на площади Ленина и разгона 9 сентября митинга против повышения пенсионного возраста, организованного штабом Навального, он выступил парламентером на переговорах с депутатами-нединороссами ЗакСа, которые 16 сентября планировали провести на этом месте свой митинг. Депутаты просили разрешить им митинговать там или предоставить другую площадку в центре города. В ответ вице-губернатор, по словам участников встречи, разговаривал «на языке угроз и шантажа» и пугал «последствиями», если акция состоится. Митинг в итоге состоялся в усеченной форме в небольшом Свердловском саду.

Однако и в оппозиционном лагере есть представители, позитивно оценивающие совместную работу с Серовым и Говоруновым. Лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина призналась, что к ушедшим чиновникам относится добродушно.

- Стоит говорить не о людях, а о функциях. У власти есть функция и неважно, с чьим именем она связана, важно, чтобы эта функция поменялась. Мне, в самом деле, жаль, что часть из этих людей уходит. И Серовым, и с Мовчаном, и с Говоруновым мы работали, и я всегда находила с ними общий язык. Только с Кучерявым не пересекались, - рассказала Шишкина ЗАКС.Ру.

Генерал-лейтенант армии Михаил Кучерявый проработал в петербургском правительстве всего год с небольшим. Он был самым незаметным из работавших при Георгии Полтавченко вице-губернаторов и вошел в историю, пожалуй, только тем, что стал первым членом петербургского правительства, курирующим вопросы Арктики. В прессе его обычно так называли «арктический» вице-губернатор.

Сергей Мовчан тоже уступал в публичности Говорунову и Серову. В его ведении были вопросы промышленного и научного-технического сектора. В последние недели работы в Смольном к ним добавились обязанности ушедшего коллеги Мокрецова, курировавшего финансовый блок.

Новые советники

Буквально через несколько минут после официального объявления об отставках, страницы всех четырех ушедших вице-губернаторов исчезли с сайта Смольного. Между тем, Константин Серов и Сергей Мовчан продолжат работать с врио губернатора в качестве его советников.

По мнению политолога Сергея Шелина, чиновники получили звания советников в качестве смягчающего бонуса.

- Отставка все равно есть отставка. А назначение на должность советника, на мой взгляд, это придание увольнению мягкого и почетного вида, не более того, - прокомментировал Шелин.

Между тем сам Серов в телефонном разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру не стал вдаваться в подробности своих новых обязанностей, уточнив только, что будет заниматься подготовкой выборов. На этом поприще он зарекомендовал себя на выборах президента России 2018 года, за что впоследствии получил похвалу от президента.

Кроме того, Серов пять раз сам избирался в ЗакС, стоял у истоков петербургской «Единой России» и дважды сражался со спикерами петербургского парламента в борьбе за звание секретаря регионального отделения единороссов. В 2004 году он проиграл эту схватку Вадиму Тюльпанову, а в 2012 году Вячеславу Макарову. Серова называли человеком команды Полтавченко, а Беглов, судя по предпринимаемым им кадровым перестановкам, от преданных бывшему главе города людей старается избавиться. Тем не менее, от опыта теперь уже бывшего вице-губернатора новый глава города отказываться не намерен.

Кто придет на смену?

По данным источников ЗАКС.Ру, обязанности Говорунова и Серова планируется передать руководителю аппарата Беглова Любови Совершаевой. В качестве вероятного претендента на должность еще “строительного” вице-губернатора, люди знакомые с ситуацией в городской администрации, называли председателя комитета по строительству Леонида Кулакова. Также в политических кругах в качестве возможного заместителя главы города звучала называлась кандидатура советника Беглова Евгения Елина. Кроме того, по данным ЗАКС.Ру, в городской администрации обсуждался вариант появления должности вице-губернатора по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Конкретные кандидатуры на этот пост пока неизвестны.

Сергей Еремеев

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