Директор музея ГУЛАГа видит в возможном захоронении Ленина признак прогресса

В преддверии 95-летия со дня кончины первого советского руководителя Владимира Ленина директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов высказал точку зрения, согласно которой Россия наконец "дозрела" до того момента, чтобы легко и безболезненно избавиться от мавзолея на столичной Красной площади, не порождая этим действием никаких беспорядков и ожесточенных разногласий в обществе. По крайней мере, утверждает он, на сегодняшний день это более реально, чем когда бы то ни было.

"Могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут "поэтически высказываться", но, в общем, для России это будет шаг вперед. Здесь, мне кажется, мы просто должны это сделать. И для людей, которым Ленин ценен и важен, нужно продумать, может быть, технологию, куда перенести тело, как обеспечить к нему доступ", - приводит цитату Романова РИА "Новости".

Освободив культовое помещение, по его мнению, внутри следует создать музей советской идеологии.

Мавзолей Ленина в его нынешнем каменном обличье возвели в 1930-м году. На протяжении всей постсоветской истории время от времени вспыхивают споры в обществе - нужен ли забальзамированный труп революционера лежать в центре Москвы или же более подходящее для него место - под землей. Коммунисты всех мастей по понятным причинам обыкновенно выступают за первый вариант, отстаивая существующее положение вещей.