Протестуя против возможной передачи Куриорганизуетльских островов Японии, ультра-правая структура "Нация и свобода" сегодня, 19 января, тематический флэшмоб в интернете.

Активисты предлагают всем неравнодушным к проблеме россиянам сопровождать каждое свое письменное действие в социальных сетях хэштегом "#КурилыРусские" - в качестве программы "минимум". В идеале они просят присоединять к хэштегу некие аргументы в виде слоганов, лозунгов, программных статей и изображений.

"МЫ САМИ должны обеспечить будущее для нашего народа, а не надеяться на то, что добрый иностранный азиатский барин будет лучше старой ГБэшной крысы", - говорится в заявлении.

Примечательно, что вместе с ультра-правыми протестуют против "сдачи" Курил также ультра-левые силы, представленные КПРФ, "Левым фронтом" и "Другой Россией".