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13:21

Националисты проводят виртуальный флэшмоб против передачи Курил Японии

Протестуя против возможной передачи Куриорганизуетльских островов Японии, ультра-правая структура "Нация и свобода"  сегодня, 19 января, тематический флэшмоб в интернете.

Активисты предлагают всем неравнодушным к проблеме россиянам сопровождать каждое свое письменное действие в социальных сетях хэштегом "#КурилыРусские" - в качестве программы "минимум". В идеале они просят присоединять к хэштегу некие аргументы в виде слоганов, лозунгов, программных статей и изображений.

"МЫ САМИ должны обеспечить будущее для нашего народа, а не надеяться на то, что добрый иностранный азиатский барин будет лучше старой ГБэшной крысы", - говорится в заявлении.

Примечательно, что вместе с ультра-правыми протестуют против "сдачи" Курил также ультра-левые силы, представленные КПРФ, "Левым фронтом" и "Другой Россией".

Россия и Япония спорят о принадлежности Курильских островов уже более 70 лет. Возможность беспрепятственной передачи островов Шикотан и Хабомаи Японии прописана в советско-японской декларации 1956-го года. Детально проблему должны обсудить и прийти к консенсусу 21 января на официальной встрече лидеры двух государств - Владимир Путин и Синдзо Абэ. Ожидается, что в этот день решение вопроса наконец будет найдено.

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17:44    
Акция даже не смешна. Скорее печальна - какое примитивное скудоумие у организаторов и у участников. С такими кадрами мы победим !

17:25    
15:19. Не надо ничего продавать! Наоборот,надо возвращать в состав России Новороссию, Прибалтику,Закавказье и начинать спор С Америкой по Аляске, а с Японией по Хоккайдо! Надо мыслить и действовать исключительно по-сталински!!! Тогда победим!

15:19    
13:28 Не смеши! Аляску возвращать собрался он, сейчас сложился удобный момент когда эти пустые острова можно было бы выгодно продать, в дальнейшем, когда все начнет окончательно заваливаться, отдавать придется бесплатно) хотя на самом деле вся эта шумиха не более чем отвлекающий маневр от действительно важных проблем!

13:28    
Никакого спора пр Курилам нет! При живом Сталине ничего же и близко не было!!!!!!!!! Это предатель Хрущёв начал мутить воду по Курилам, по Крыму, отдал огромную военную базу Поркала (30 км от Хельсинки) Сегодняшние выдумки о споре -это элементы национал-предательства, пока ещё не оформленного...Лучше спорили бы с американцами по возврату Аляски России, Сан-Франциско и тд.

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