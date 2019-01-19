Националисты проводят виртуальный флэшмоб против передачи Курил Японии

Протестуя против возможной передачи Куриорганизуетльских островов Японии, ультра-правая структура "Нация и свобода" сегодня, 19 января, тематический флэшмоб в интернете.
Активисты предлагают всем неравнодушным к проблеме россиянам сопровождать каждое свое письменное действие в социальных сетях хэштегом "#КурилыРусские" - в качестве программы "минимум". В идеале они просят присоединять к хэштегу некие аргументы в виде слоганов, лозунгов, программных статей и изображений.
"МЫ САМИ должны обеспечить будущее для нашего народа, а не надеяться на то, что добрый иностранный азиатский барин будет лучше старой ГБэшной крысы", - говорится в заявлении.
Примечательно, что вместе с ультра-правыми протестуют против "сдачи" Курил также ультра-левые силы, представленные КПРФ, "Левым фронтом" и "Другой Россией".
Россия и Япония спорят о принадлежности Курильских островов уже более 70 лет. Возможность беспрепятственной передачи островов Шикотан и Хабомаи Японии прописана в советско-японской декларации 1956-го года. Детально проблему должны обсудить и прийти к консенсусу 21 января на официальной встрече лидеры двух государств - Владимир Путин и Синдзо Абэ. Ожидается, что в этот день решение вопроса наконец будет найдено.