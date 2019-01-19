ВЦИОМ: Путину доверяет только треть россиян

Социологическая организация ВЦИОМ выпустила новейший рейтинг, показывающий уровень одобрения политиков россиянами и уровень доверия к ним.

По двум показателям всех своих конкурентов значительно превосходит действующий президент Владимир Путин. Однако, в том, что касается доверия, его показатель сравнительно скромен и разительно отличается от приписываемого ему общего рейтинга: Путину, согласно результатам опроса, доверяет 33 процента соотечественников.

По уровню доверия от гаранта конституции существенно отстают дополняющие первую тройку лидеров министр обороны Сергей Шойгу (13,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (9,3%).

Рейтинг так называемого одобрения деятельности президента заметно выше - 61,3 процента.

Опрос проводился по телефону в первую после новогодних праздников неделю.