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12:37

В связи с метелью Беглов пожелал от горожан следования старым правилам парковки

Проинспектировав Калининский и Приморский районы на предмет зимней уборки, врио губернатора Александр Беглов пришел к выводу, что в такие снежные зимы, как нынешняя, были бы более уместны прежние правила парковки машин - с разделением на четные и нечетные дни. Его соображения на этот счет транслирует официальный сайт Смольного.

"К сожалению, решением суда была отменена парковка по четным и нечетным дням. Считаю, что к такой системе надо вернуться в добровольном формате. Я обращаюсь к жителям города по собственной инициативе соблюдать это правило и дать возможность коммунальным службам качественно выполнять свою работу", - обратился руководитель города к гражданам.

По оценке Беглова, имеющихся в городе ресурсов (работников и техники) должно хватить для того, чтобы городская среда была комфортной и безопасной во время непогоды.

Стоит заметить, что завалы снега и гололедица ежедневно оборачиваются то травмами пешеходов, то сбоями в работе транспорта, то авариями. За один только день 15 января ГАТИ, недовольная уровнем проводимых работ, выписала штрафов на 1,5  млн рублей.

Чиновники не оставляют проблему без внимания: минувшей ночью Беглов организовал совещание, в ходе которого потребовал от подчиненных приложения больших усилий в борьбе с издержками зимнего сезона.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:41   Alex H   larinandrey11@gmail.com
Какая к черту добровольная основа? Под окнами в нескольких метрах от знака сугробище. Думал, снег убирали, не вывезли еще. Присмотрелся, сбоку кончик зеркала торчит! И таких долбоклюев полно. Их штрафовать надо за то, что уборке мешают, а не добровольную основу возвращать!

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