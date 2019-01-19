Лимонов провел черту под союзами с Быковым и Прилепиным

Писатель и политик Эдуард Лимонов письменно "оформил" свое разочарование в бывших приятелях и соратниках, тоже занимающихся и литературой, и общественной деятельностью - Дмитрии Быкове и Захаре Прилепине. Анализ происходивших с ними трансформаций за последние пятнадцать лет изложен в посте в "Живом журнале" автора.

Формальными поводами для публикации стали исключение Прилепина из рядов другороссов, а также скандал, вызванный оригинальными высказываниями Быкова о природе Великой Отечественной войны.

Несмотря на принципиальную разницу во взглядах двух бывших товарищей, наблюдаемую Лимоновым, теперь они ему оба одинаково неприятны.