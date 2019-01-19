Мохнаткин пришел на акцию памяти адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Правозащитник, бывший заключенный Сергей Мохнаткин посетил петербургскую акцию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат Борис Вишневский, также ставший участником мероприятия, передал полицейским письмо от уполномоченного по правам человека Александра Шишлова с просьбой пропустить участников акции к памятникам жертв политическим репрессиям, расположенным на Воскресенской набережной.

Возле станции метро "Чернышевская" собралось порядка 90 человек, среди них - представители левых и демократических организаций.

Участники Группы помощи задержанным занялись раздачей памяток участникам акции, поскольку она не была согласована Смольным. В результате переговоров полиция позволила активистам направиться в сторону мемориала. Колонна молчаливо двинулась по тротуару проспекта Чернышевского.

Маркелов и Бабурова были убиты в центре Москвы в 2009-м году - как полагают их коллеги, за расследовательскую деятельность. Заказчики преступления не найдены до сих пор.

Сергей Еремеев

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