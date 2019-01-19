Петербуржцы возлагают цветы к памятнику жертвам политических репрессий

В день памяти об убитых Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове жители Петербурга несут цветы к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Не разрешенная Смольным акция после переговоров с полицией у станции метро "Чернышевская" получила "добро", и колонна из 60 человек направилась к памятнику.

Непосредственно на месте траурной церемонии корреспондент ЗАКС.Ру насчитал около 150 участников мероприятия.

Журналистку Анастасию Бабурову и юриста Станислава Маркелова застрелили в центре Москвы в январе 2009-го года, ровно десять лет назад. Друзья и коллеги жертв называют злодеяние политически мотивированным - связанным с расследовательской деятельностью и гражданской позицией убитых.

Сергей Еремеев

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