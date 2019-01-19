Петербургскую акцию 19 января вынудили стать молчаливой

19 января в Петербурге почтили память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были убиты нацистами в Москве 10 лет назад. Полиция не стала разгонять участников возложения цветов у памятника жертвам политических репрессий, но задержала нескольких активистов, решивших устроить свою акцию у Соловецкого камня.

Несмотря на отсутствие официального разрешения Смольного на проведение акции, 19 января в два часа дня у станции метро “Чернышевская” собрались порядка 150 человек, пожелавших почтить память застрелянных 10 лет назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Среди собравшихся в основном были представители левых и демократических организаций, несколько правозащитников, в том числе только что вышедший из больницы Сергей Мохнаткин. Подходившие к метро активисты узнавали его и снимали на мобильные телефоны. Мохнаткин скромно улыбался.

- Не прийти было невозможно. Погибли те люди, которые были нужны и остались нужны. Их не хватает и питерцам, и москвичам. Хотя я не был с ними лично знаком, но я знаком с их работами и не могу не скорбеть, - сообщил Мохнаткин в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Убийство участников антифашистского движения Маркелова и Бабуровой давно раскрыто. И исполнитель Никита Тихонов, и организатор Илья Горячев получили пожизненные сроки. Но акции 19 января продолжают проходить в крупнейших городах страны. Из года в год на них поднимается вопрос о возможных кураторах боевых националистов во властных кругах. На одном из судебных заседаний подельница Тихонова Евгения Хасис, осужденная по делу Маркелова и Бабуровой на 18 лет колонии, заявила, что Горячева курировал некий Леонид Симунин, якобы имевший отношение к администрации президента. Позже Симунин отрицал эту информацию. Накануне 19 января 2019 года “Новая газета” опубликовала расшифровку прослушки разговоров Тихонова и Горячева, в которых второй говорил о некоем Л., желающем “тоже быть наравне с Лешей нашим куратором”.

На акциях 19 января ежегодно поднимают и другие актуальные для антифашистского движения вопросы. В Петербурге в 2019 году темой мероприятия должны были стать пытки и репрессии, в том числе в отношении антифашистов, проходящих по делу “Сети”. Смольный и районные администрации митинг с такой тематикой согласовывать отказались.

По словам одного из организаторов петербургской акции Ивана Овсянникова, дошло даже до того, что администрация Центрального района сама предложила провести мероприятие на безлюдной Атаманской улице, а потом отказалась проводить там акцию.

В итоге организаторы объявили, что намерены пройти от метро “Чернышевская” до памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, чтобы возложить цветы. Уже на выходе из метрополитена антифашистов ждали автозаки и десятки полицейских. Другая группа силовиков сосредоточилась на набережной, в финальной точке шествия.

Предвкушая интерес правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов написал обращении к полиции с просьбой пропустить мирное шествие. Бумагу перед началом акции передали представитель Шишлова Павел Небензя и депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Полицейское командование пообещало не препятствовать проходу, но потребовало, чтобы люди шли без лозунгов и агитации. Участники группы помощи задержанным на всякий случай раздали всем желающим свои памятки. Пока подполковник полиции разъяснял участникам акции правила прохода, рядом с ним молча стоял бритоголовый молодой человек, выделявшийся из толпы внешностью и одеждой в стиле наци-скинхедов нулевых годов: высокие тяжелые ботинки, темные джинсы и значок с имперским флагом на куртке фирмы Lonsdale. Никто из организаторов акции его не знал, но когда шествие стартовало, бритоголовый пошел впереди колонны. ЗАКС.Ру он сообщил, что он пришел “для драки с фашней”.

- Я пришел сюда для удобства. Если здесь большая антифашистская акция, то они [фашисты] сюда придут, а если они сюда придут, здесь буду я, - объяснил свое присутствие молодой человек.

Также он признался, что носит имперский значок, потому что его прапрадед воевал в Гражданскую войну за белое движение. По ходу шествия он постоянно с кем-то переговаривался по телефону, управляя передвижением своих собеседников.

Шествие действительно прошло без лозунгов и завершилось возложением цветов у памятника жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Тема репрессий современных затронута во весь голос так и не была. Во избежании конфликтов с полицейскими речей никто не произносил, а из лозунгов проскандировали только “Помнить значит бороться” перед тем как разойтись.

В завершении встречи на Вознесенской набережной стало известно, что у Соловецкого камня задержали семерых участников альтернативной акции памяти Маркелова и Бабуровой. По словам организаторов, эта акция продлилась около двух часов.

- Это была отдельная акция тех, кто не разделяет исключительно левую повестку организаторов на “Чернышевской”, - объяснил ЗАКС.Ру участник “Демократического Петербурга” Владимир Шипицын, тоже оказавшийся в отделении.

По информации представителей группы помощи задержанным, оказавшиеся в отделении по очереди стояли в одиночном пикете, но полицейские задержали их на основании жалоб, поступивших от граждан. Семеро активистов попали в 43 отделение полиции и были отпущены менее чем через три часа без составления протокола.

Акция на Вознесенской набережной завершилась без происшествий. Однако некоторые очевидцы говорили, что у станции метро “Чернышевская” ее участников поджидала группа националистов. Возвращавшийся с координатор инициативы “Объединенные демократы” Дмитрий Николаев рассказал ЗАКС.Ру, что неподалеку от метро он зашел в кафе “Теремок” и за ними проследовали шесть националистов.

- Сначала сидели за соседним столом, затем подошли, пожелали приятного аппетита, подавиться и сдохнуть. Сказали, что нас и "других шавок" все равно накроют. На вид всем было лет 15-17, шарфы “Зенита”, белые шнурки, зиговали, - поделился Николаев. По его словам, переходить к более радикальным действиям националисты не спешили, и антифашисты, не став поддаваться на провокацию, спокойно покинули кафе.

Сергей Еремеев, фото: Михаил Масленников

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