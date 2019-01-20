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11:09

YouTube удалил фильм Красовского "Праздник"

Видеохостинг YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник». На странице комедии появляется сообщение, что видео удалено за «нарушение условий использования YouTube».

«Кажется, план понятен. Нашел другую раздачу, которую сделали сразу после закрытия, теперь будут ссылаться на нее как на оригинальную, а мои новые блокировать. Вот же идиоты!» - написал режиссер в Facebook.

Фильм «Праздник» был выложен на YouTube 3 января с и того момента набрал более миллиона просмотров. Картина рассказывает о том, как привилегированная семья празднует Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов без кухарки и умений готовить курицу. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград». Среди актеров – Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

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12:49    
Долой с экранов этот пасквиль на героических защитников блокадного Ленинграда! Режиссёра Красовского на нары или расстрелять как врага народа!

12:33    
Не правильно!

12:14    
Правильно!

Страница 1-ая (всего: 1)
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