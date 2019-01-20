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12:16

В Эстонии предложили направить ракеты на Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс предложил размесить в стране ракеты, способные поразить Петербург, пишет «Sputnik Эстония».

По мнению журналиста, такой шаг мог бы стать «сдерживанием» России от нападения на Эстонию. Он предлагает сделать так, чтобы в случае такого нападения Петербург был первым пострадавшим городом.

Кооритс также предлагает приобрести военные корабли, которые помешали бы российскому торговому флоту. По его словам, можно было бы захватывать и топить торговые суда, направляющиеся в Российские порты, до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с Россией.

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12:54    
Вот такие они западники, как были фашистами, так и остались! Сталина на эстонцев нет, которые его страшно боялись, а потому уважали!

12:32    
Красавец! Российские танки просто пройдут эстонию насквозь за несколько часов. Даже "захватывать" ничего не надо будет.

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