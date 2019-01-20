Милонов сходил на концерт группы "Гопота" в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов побывал на концерте группы «Гопота» и в своем Instagram отозвался о ней как о «прекрасной», поющей «культурно и очень в петербургском стиле».

«На порядок лучше шнурков», - добавил Милонов.

Подписчики с ним не согласились. Кого-то не впечатлило творчество группы, кто-то удивился, неужели депутата «на концерт "Ленинграда" не пускают».

«Гопота» - группа, состоящая из «простых питерских пацанов с городских окраин», как говорится в описании бэнда. В 2012 году написали про Милонова песню.

Недавно Милонов вступил в соцсетях в спор с музыкантом Сергеем Шнуровым. Сначала депутат сравнил творчество оппонента с «пивной отрыжкой», затем тот отреагировал стихом, в котором намекнул, что это не самая серьезная проблема страны. Милонов в итоге заявил, что готов к дебатам, в том числе в рэп-формате.

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