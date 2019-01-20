На Васильевском острове ищут источник неприятного запаха

Жители Васильевского острова жалуются на неприятный запах, его источник не связан с бытовым газом, передает ТАСС со ссылкой на представителей управления МЧС по Петербургу.

В администрации Василеостровского района сообщили, что накануне в ведомство и на экстренный номер 112 звонили более 50 раз с жалобами на неприятный запах. «Петербурггаз» «проверял газоанализаторами, системами контроля воздуха», и углеводородов в воздухе не нашли.

«Поиски источника [запаха] продолжаются. Можем сказать уверенно, что это не газ», - сообщил представитель МЧС, уточнив, что проверяется район улиц Наличной и Среднего проспекта Васильевского острова.