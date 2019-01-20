YouTube объяснил блокировку фильма "Праздник" системным сбоем

Фильм Алексея Красовского «Праздник» снова доступен для просмотра на YouTube. По словам Красовского, представитель видеохостинка сообщил ему, что это был «какой-то системный сбой, ошибка», передает «Интерфакс». «Впредь они постараются этой ошибки избежать. Не знаю, общественное давление на них повлияло или что-то еще, но раздачу снова открыли», - сказал режиссер.

Красовский сообщил, что не получал официальных писем от сервиса. «Не предъявлено никаких обвинений, я ничего не нарушил, все достаточно открыто, прозрачно демонстрирую», - пояснил режиссер.

В Facebook Красовский добавил, что по неофициальной версии, фильм стал недоступен из-за «множества официальных жалоб».

Фильм «Праздник» оказался недоступен для просмотра утром 20 января. Картина рассказывает о том, как привилегированная семья празднует Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов без кухарки и умений готовить курицу. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград». Среди актеров – Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.