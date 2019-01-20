СМИ: Режиссера фильма "Праздник" вызвали на допрос к следователю

Режиссера Алексея Красовского вызвали на допрос к следователю, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Красовского вызвали на беседу в управление экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции. Причина вызова пока не сообщается.

Ранее 20 января видеохостинг YouTube временно заблокировал фильм Красовского «Праздник». Картина рассказывает о том, как привилегированная семья празднует Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов без кухарки и умений готовить курицу. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград», что вызвало неоднозначную оценку общества.