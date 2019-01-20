Шестерка Беглова собирается в ЗакС

Законодательному собранию в ближайшее время предстоит утвердить кандидатуры новых вице-губернаторов Петербурга. По информации источников ЗАКС.Ру, представления для согласования шести чиновников будут переданы в ЗакС уже утром 21 января. Среди потенциальных новых членов правительства - глава аппарата главы города Любовь Совершаева и чиновники, работавшие в администрации Валентины Матвиенко.

Глава аппарата Беглова Любовь Совершаева - самый ожидаемый кандидат в вице-губернаторы. По данным источников ЗАКС.Ру, она пришла в Смольный, чтобы обеспечить успешную избирательную кампанию кандидата от власти, а в новом правительстве Беглова возьмет на себя обязанности ушедших в отставку вице-губернаторов Константина Серова и Александра Говорунова. То есть будет курировать внутриполитический блок.

Совершаева начинала работать в городской администрации еще при мэре Анатолии Собчаке. До 1996 года она занимала руководящие должности в комитете по управлению городским имуществом. После поражения первого мэра Петербурга четыре года проработала в правительстве Ленинградской области, откуда перешла в полпредство Северо-Западного федерального округа. Кроме того, с 2006 по 2013 год она была советником председателя совета директоров банка “Россия” Юрия Ковальчука.

Совершаева застала оба периода работы Беглова в полпредство СЗФО - и в 2003-2004 годах, когда он был первым заместителем полномочного представителя президента, и в 2017-2018, когда сам был полпредом, перед тем как получить назначение от главы государства на должность врио губернатора Петербурга.

Другой претендент на должность вице-губернатора, ожидающий, по данным ЗАКС.Ру представления перед петербургскими депутатами, советник Беглова по экономике и финансам Евгений Елин. Полномочия ушедшего в отставку вице-губернатора Михаила Мокрецова ему прочат с октября 2018 года. Мокрецов, напомним, отвечал в Смольном за финансовый блок.

Елин имеет богатый опыт работы в правительстве России и Петербурга. При этом начал свою политическую карьеру он как федеральный чиновник: в 2000-2004 годах Елин возглавлял департамент бюджетных кредитов и гарантий Министерства финансов РФ. Уйдя из Минфина, он несколько лет возглавлял коммерческие структуры. На госслужбу вернулся в 2009 году, когда в петербургское правительство Елина позвала Валентина Матвиенко. До 2012 года он возглавлял городской комитет экономического развития, откуда ушел на работу в администрацию Ленобласти. С июля 2013 по июль 2017 года нынешний советник Беглова работал замминистра экономразвития РФ, успев в 2016 году на две недели стать врио министра.

Возвращение Елина в Смольный в ноябре 2018 года стало одним из первых назначений Беглова на посту врио губернатора. Он уже запомнился участием в нескольких пресс-конференциях ТАСС, в которых проводил промежуточные итоги правления нового главы города, в частности, одобрительно высказывался о проекте городского бюджета на 2019 год. Елин уже успел предстать перед депутатами ЗакСа в качестве члена команды Беглова во время обсуждения стратегии социально-экономического развития города. Спикер парламента Вячеслав Макаров по громкой связи тогда предложил “толкнуть” советника, чтобы тот не разговаривал по телефону: “Елину тоже скажите, чтобы прекратил разговаривать по телефону. Евгений Иванович! Толкните его! Евгений Иванович, послушайте, пожалуйста, справку”.

По данным ЗАКС.Ру, на место вице-губернатора представят также другого советника главы города вице-президент фонда “Центра стратегических разработок” Владимира Княгинина. В настоящее время он работает в Смольном на общественных началах. Последние 18 лет он работал в руководстве отделений “Центра стратегических разработок” Красноярского края, Москвы и Петербурга. В частности, он участвовал в разработке стратегий развития Красноярского края и Тверской области. Проводил геоэкономические исследования по заказу Армении и Украины. Вероятно, в новом правительстве он будет отвечать за экономическое развитие и стратегическое планирование, то есть возможно возьмет на себя функции ушедшего в отставку вице-губернатора Сергея Мовчана.

Замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Николая Линченко в Смольном, возможно, хотят видеть заместителем губернатора по строительным вопросам. О том, что такая должность появится в администрации, источники сообщали ЗАКС.Ру в конце 2018 года.

В Белом доме Линченко был трудоустроен в конце 2012 года, а до этого делал карьеру в Петербурге. С 2000 по 2009 год, то есть застав период первого правления Беглова, он был начальником аппарата вице-губернатора Александра Вахмистрова, также отвечавшего за строительство. С августа 2009 года он был первым заместителем главы администрации Приморского района, а 25 февраля 2011 года был назначен главой администрации Адмиралтейского района, которую покинул по собственному желанию в октябре 2012 года.

Советник Беглова по энергетике Максим Шасколький, по данным ЗАКС.Ру, в ближайшем будущем может начать курировать этот вопрос в должности вице-губернатора. До января 2019 года на протяжении почти шести лет Шаскольский работал генеральным директором Петербургской сбытовой компании. До этого восемь лет занимал руководящие посты в «Ленэнерго» и ПСК.

Шаскольский пришел в Смольный на место Игоря Забирана, который проработал энергетическим советником Беглова меньше недели. Увольнение Забирана в Смольном объяснили высказыванием в интервью, не соответствующим “официальной точке зрения правительства” города.

Экс-первый заместитель председателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов появился в шорт-листе претендентов на посты вице-губернаторов Петербурга сравнительно недавно. О его уходе с должности второго лица самого западного региона России стало известно 14 января 2019 года. Пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в разговорах с журналистами не скрывал, что располагает информацией об уходе Батанова в Смольный. Однако в пресс-службе администрации Петербурга информацию о грядущем назначении чиновника не комментировали.

Батанов начинал политическую карьеру в Петербурге. В апреле 1999 года он пришел в управление государственного долга комитета финансов. В сентябре 2000 года стал начальником этого управления. В 2003 году, когда Беглов был сначала вице-губернатором, а потом врио губернатора Петербурга, Батанов исполнял обязанности заместителя председателя комитета финансов. Возглавил комитет чиновник в 2008 году, во время правления Валентины Матвиенко, а покинул свой пост семь лет спустя, при Георгии Полтавченко, который позвал руководить городскими финансами 28-летнего Алексея Корабельникова. Сразу после увольнения Батанова назначили вице-президентом “Эго-Холдинга” Александра и Марии Кашиных. Через год он уехал работать в правительстве Калининградской области, где быстро пошел на повышение и в октябре 2017 года стал первым зампредом.

В итоге из старой команды Полтавченко в должности вице-губернаторов останутся отвечающий за вопросы городского хозяйства и ЖКХ Николай Бондаренко, ответственный за науку, культуру и образование Владимир Кириллов, курирующий вопросы внешних связей Олег Марков и “социальный” вице-губернатор Анна Митянина. Отметим, что после прихода Беглова в Смольный СМИ предрекали отставку каждого из них, за исключением Бондаренко, на котором в зимний период лежит ответственность за очистку города от снега и наледи. Согласно принятым в октябре 2018 года поправкам в Устав Петербурга, новые заместители Беглова смогут вступить в должность после одобрения депутатов Заксобрания, которое, по всей видимости, состоится в ближайшее время.

Сергей Еремеев

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