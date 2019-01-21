Беглов направил ЗакСу кандидатуры новых вице-губернаторов

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов направил на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуры тех, кого он желает видеть новыми вице-губернаторами города, извещает пресс-служба Смольного.

Как и предрекали источники ЗАКС.Ру, руководителем администрации губернатора врио хочет назначить Любовь Совершаеву, занимавшую аналогичную должность еще при мэре Анатолии Собчаке.

Экономический блок, по мнению Беглова, должен курировать Евгений Елин, вошедший в политическую жизнь Петербурга при Валентине Матвиенко.

В роли вице-губернатора, "отвечающего за решение вопросов капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства, выявления, учета, сохранения популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге" Беглов полагает замдиректора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Николая Линченко.

Бывший первый зампредседателя правительства Калининградской области Эдуард Батанов, уверен и.о. градоначальника, должен занять пост вице-губернатора по инвестполитике и транспорту.

Вице-президенту фонда “Центра стратегических разработок” Владимиру Княгинину подойдет должность вице-губернатора, занимающегося профобразованием и научной политикой, считает Беглов.

И, наконец, своему советнику Максиму Шасколькому Беглов считает необходимым поручить курирование энергетического блока Смольного.

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