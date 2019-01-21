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10:10

Полиция проводит обыски у региональных активистов "Открытой России"

Представители правопорядка нагрянули с обысками к активистам "Открытой России" из Казани и Ростова-на-Дону Эльзе Нисанбековой и Антону Приходько, передает "МБХ-Медиа".

Следственные мероприятия у Нисанбековой проходят в рамках уголовного дела в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко, поделился координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Ранее суд отправил под домашний арест координатора псковского отделения движения Лию Милушкину по делу о сбыте наркотических веществ в крупном размере. По данному разбирательству проходит также её супруг, активист штаба Алексея Навального Артем Милушкин.

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10:32    
Давно пора наглухо прикрыть эту русофобскую американскую подстилку "Открытую Россию"! Но власть спит или помогает агентам влияния ЦРУ!

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