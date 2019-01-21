Полиция проводит обыски у региональных активистов "Открытой России" Представители правопорядка нагрянули с обысками к активистам "Открытой России" из Казани и Ростова-на-Дону Эльзе Нисанбековой и Антону Приходько, передает "МБХ-Медиа". Следственные мероприятия у Нисанбековой проходят в рамках уголовного дела в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко, поделился координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Ранее суд отправил под домашний арест координатора псковского отделения движения Лию Милушкину по делу о сбыте наркотических веществ в крупном размере. По данному разбирательству проходит также её супруг, активист штаба Алексея Навального Артем Милушкин. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен