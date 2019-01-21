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11:28

«Коммунисты России» назвали журналиста Шевченко троцкистом и «иудушкой»

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» раскритиковало возможное выдвижение от КПРФ на выборы губернатора Петербурга журналиста Максима Шевченко.

В понедельник, 21 января, «Коммунисты России» опубликовали заявление, в котором назвали Шевченко троцкистом и «политическом попрыгунчиком», который «выдвигается то в одном, то в другом регионе».

«Если бы Ленин мог, он восстал бы из мертвых в этот день, чтобы по-своему, по-ленински, обозвать Шевченко иудушкой, как Троцкого», - говорится в заявлении партии. 

Первый секретарь петербургского отделения «Коммунистов России» Сергей Малинкович заявил ЗАКС.Ру, что Шевченко состоит в «троцкистской организации» «Левый фронт», а до этого работал на власть.

- Он начинал респектабельным журналистом федеральных телеканалов. Было очевидно, что это один из рупоров пропаганды Путина и Медведева. А когда его уволили, он стал смещаться якобы влево. Мы с ним сталкивались на президентских выборах, когда стало видно, что он работает за очень хорошие деньги от их кандидата, тоже беспартийного. Также было видно, что он исполняет все указания администрации президента, - прокомментировал Малинкович.

По мнению «Коммунистов России», более достойными кандидатами от левых были бы депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова, сам Сергей Малинкович, а также другой член партии, бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев, уже заявивший о своих губернаторских амбициях.

Слухи о возможном выдвижении Шевченко в губернаторы Петербурга прошли в середине января. В  КПРФ подтвердили, что этот вариант обсуждается, а в качестве альтернативных кандидатур назвали Ирину Иванову и депутата Госдумы Владимира Бортко.



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