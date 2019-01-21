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12:02

СМИ: Япония готова предложить России вернуть ей два курильских острова вместо четырех

Япония может предложить России подписать мирный договор в обмен на возвращение двух Курильских островов вместо четырех, передает «Медуза» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

По данным японского СМИ, предложение передать Японии Шикотан и Хабомаи может быть сделано  по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзе Абэ и президента России Владимира Путина 22 января в Москве. Попытки добиться от России возвращения четырех Курильских островов, включая Итуруп и Кунашир, кажутся японскому премьеру нереалистичными, отмечает издание.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

Накануне в Москве и Петербурге состоялись акции против передачи Курил. В Москве на митинг, по оценкам организаторов, вышли около 2 тысяч человек, в Петербурге активисты «Другой России» устроили акцию у генконсульства Японии.

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16:10    
15:51, Россияне-разные...Абсолютное меньшинство, вроде тебя, смысл жизни лишь жрать и срать! Большинству же будет за державу очень обидно, за смерть павших героев-солдат, освобождавших Курилы от японских фашистов-милитаристов и тд.

16:01    
Если Путин пойдёт на сделку с японцами, то это значит, что он действительно готовится сдавать дела преемнику.

15:51    
15:31 Не идиотничай, пожалуйста. Россиянам делать больше нечего, как из-за островов надламываться. Особенно, после повышения пенсионного возраста.

15:31    
15:52. Позорная сдача Сахалина японцам русским царём Николаем-вторым вызвала страшное недовольство народа и стала одной из главных причин революции 1905 года, намного более позорная сдача Горбачёвым Прибалтики и стран Варшавского договора привела к развалу СССР...Думаю, что если Путин сдаст Курилы, то это вызовет необратимые процессы по краху России, в основе которого будет психологический НАДЛОМ россиян, как когда-то у советских граждан после череды предательств и издевательств со стороны Горбачёва, а потом и Ельцина!

15:25    
15-12
Сказанул. Но трезвый.

15:12    
Путин все правильно делает. Надо передать острова Японии на выгодных условиях.

14:40    
Всё правильно. Но своё решительное слово по этой теме здесь ещё не сказал злобный голубчик Гоша, всезнайка, слышавший о Кун-цзы. Надеюсь он пока ещё трезвый и вне обострения. Если же нет, то опять будет гундеть про своих любезных геев и ненависть к патриотам.

13:20    
Вот стоило Лаврову(МИД) 5 дней назад только послать японцев по Курилам на три буквы, так сразу они уже стали на 2 острова согласны вместо четырёх...Завтра Путину на встрече с Абэ надо начать СПОР о переходе пока ещё японского острова Хоккайдо под юрисдикцию Россию, так как он был на ялтинской конференции в числе возможных территориальных трофеев, предназначенных СССР после безоговорочной капитуляции Японии! Япония 2 сентября 1945г. подписала БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ, что давало право США и СССР раздербанить её пополам! Кто Токио бы забрал, кто Осаку и тд.

13:07    
12:12. Дельная мысль! Меняем Шикотан и Хобомаи на Хонсю и Косю, ну или на Сикоку!

12:12    
Пусть дают в обмен два других острова.

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