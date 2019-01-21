СМИ: Япония готова предложить России вернуть ей два курильских острова вместо четырех

Япония может предложить России подписать мирный договор в обмен на возвращение двух Курильских островов вместо четырех, передает «Медуза» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

По данным японского СМИ, предложение передать Японии Шикотан и Хабомаи может быть сделано по итогам переговоров премьер-министра Японии Синдзе Абэ и президента России Владимира Путина 22 января в Москве. Попытки добиться от России возвращения четырех Курильских островов, включая Итуруп и Кунашир, кажутся японскому премьеру нереалистичными, отмечает издание.

Россия и Япония спорят о Курильских островах уже более 70 лет. Япония претендует на четыре острова Южных Курил: острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Свои претензии на эти территории Токио обосновывает двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

Накануне в Москве и Петербурге состоялись акции против передачи Курил. В Москве на митинг, по оценкам организаторов, вышли около 2 тысяч человек, в Петербурге активисты «Другой России» устроили акцию у генконсульства Японии.