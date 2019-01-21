Проспект Ветеранов продлят на 2 км почти за 1 млрд рублей

Подведомственное КРТИ ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключило контракт с АО "Возрождение" на продление проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного на сумму свыше 970 млн рублей, передает пресс-служба Смольного.

Разработкой проектной документации занималось ООО "БКН-Проект" по заказу ООО "Сэтл Инвест". Отмечается, что инициатива получила положительное заключение Центра госэкспертиз.

Новый четырехполосный участок дороги будет иметь протяженность чуть более 2 км.

По условиям, прописанным в контракте, подрядчик обязан будет превентивно расчистить участок под пролонгированный проспект, наладить инженерные сети и провести ряд монтажных работ.