18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:23

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter

Роскомнадзор сообщил о возбуждении административных дел в отношении американских компаний Twitter и Facebook о неисполнении закона о локализации персональных данных российских пользователей на территории России, передает ТАСС.

По словам представителей РКН, компании предоставили «формальные ответы» на требования подтвердить локализацию данных. Ответы «не содержат конкретики» ни об исполнении закона, ни о сроках, отметил регулятор.

В декабре 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что если Facebook и Twitter за 30 дней не предоставят «юридически значимые ответы», их оштрафуют на 5 тысяч рублей и определят  срок, в течении которого они должны будут локализировать данные российских пользователей. В противном случае соцсети компаний заблокируют в Россиию

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

17:10 Активист "Открытой России" задержан в Пскове

16:35 ЕС впервые ввёл санкции за применение химоружия: в список попал глава ГРУ и его зам   1

16:23 Елин пообещал Вишневскому проверить ситуацию с выселением "Мемориала"   1

16:22 УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца

16:05 Совершаева: Петербургу не хватает гайд-парков

15:56 Комитет Госдумы одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете   2

15:20 "Коммунисты России" будут ждать от Сухенко ответа о музеях-квартирах Ленина в Петербурге   6

15:06 Беглов представил нового главу комитета территориального развития коллегам

14:45 На новом посту Совершаева хочет сблизить правительство Петербурга и горожан

14:39 Партия роста поддержит кандидатуру Совершаевой на пост вице-губернатора

14:36 Депутаты ЗакСа просят списать с петербуржцев долги по ЖКХ вслед за Чечней   3

14:08 Муниципал: Замглавы администрации МО Народный останется в СИЗО до февраля   1

14:05 В Липецке присоединились к "флешмобу" чиновников с просьбами списать долги региона

13:33 ФСБ пресекла деятельность "благотворительной" организации, спонсировавшей ИГИЛ   2

13:21 Мединский предсказал вход в интернет по паспорту во всем мире   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.