Елин считает приоритетной задачей вице-губернатора повышение комфортности городской среды

Советник врио градоначальника Петербурга Александра Беглова по экономике и финансам Евгений Елин в случае одобрения Заксобранием его кандидатуры на пост вице-губернатора своей первостепенной задачей видит повышение качества жизни горожан и дальнейшее укрепление связей с нефтегазовым сектором.

"Нельзя жить в некомфортной среде, поэтому основной наш приоритет — создание комфортной среды в городе. Комфортность должна быть во дворе, в доме, при перемещении по дороге, не должно быть сумасшедших пробок", - цитирует чиновника 78.ru.

"Потенциал" технологического развития города на Неве кроется в тесной кооперации с "теми компаниями, которые не так давно оказались в городе", отмечает Елин. "Новичками" он в том числе полагает "Газпром" и "Газпром нефть".

Напомним, сегодня, 21 января, Беглов предложил ЗакСу рассмотреть шесть кандидатур на вакантные должности городских вице-губернаторов, а именно - Любови Совершаевой, Николая Линченко, Эдуарда Батанова, Владимира Княгинина, Максима Шаскольского и Евгения Елина.

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