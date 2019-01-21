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13:21

Мединский предсказал вход в интернет по паспорту во всем мире

В будущем доступ в интернет во всем мире будет осуществляться только «по паспорту», заявил министр культуры Владимир Мединский в интервью ТАСС.

По мнению Мединского, интернет сейчас – это «излишне свободная» зона, которая нуждается в регулировании. «И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет "по паспорту", - это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире», – заявил Мединский, добавив, что этот вопрос «решится еще при нашей с вами жизни».

Министр подчеркнул, что это его «личный прогноз», поскольку интернет не входит в зону компетенции Минкультуры. Вопрос же касался ухода авторского кино в интернет.

«В скором времени вход в интернет будет через персональный ID. А уж то, что регистрация и выпуск продуктов будет только через ID, это сто процентов», – подчеркнул Мединский, говоря о показах фильмов в сети. Он уверен, что анонимность «постепенно будет уходить в условный "даркнет"».

При этом Мединский признает, что интернет – «непростая среда». «Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями – неэффективное решение», – отметил министр.

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14:20    
Астролирик
13-27
А в чём неточность. Разве это предположение невероятно, или вредно?

13:35   астрофизик  
Товарищ рассуждает о том в чем слабо понимает

Страница 1-ая (всего: 1)
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