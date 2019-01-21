18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:33

ФСБ пресекла деятельность "благотворительной" организации, спонсировавшей ИГИЛ

Оперативники Федеральной службы безопасности разоблачили деятельность организации, члены которой под видом сбора средств на благотворительные нужды сирийских беженцев спонсировали боевиков из запрещенного в РФ "Исламского государства". 

"Благотворители" орудовали на территории Дагестана, Адыгеи и Краснодарского края.

"В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении ФСБ.

Постфактум следственных мероприятий было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Трое раскаявшихся "спонсоров" отправлены под арест решением суда. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:13    
13-39
Вы, к сожалению (и к счастью) немного знаете о работе Службы. Но Вы правы в одном: усиливать надо, и улучшать. До совершенства ещё далеко.

13:39    
В целом чекисты хорошо борются с терроризмом в России! Честь им и хвала! Но в этой работе пределов совершенства нет, потому её надо усиливать и усиливать!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

17:10 Активист "Открытой России" задержан в Пскове

16:35 ЕС впервые ввёл санкции за применение химоружия: в список попал глава ГРУ и его зам   1

16:23 Елин пообещал Вишневскому проверить ситуацию с выселением "Мемориала"   1

16:22 УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца

16:05 Совершаева: Петербургу не хватает гайд-парков

15:56 Комитет Госдумы одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете   2

15:20 "Коммунисты России" будут ждать от Сухенко ответа о музеях-квартирах Ленина в Петербурге   6

15:06 Беглов представил нового главу комитета территориального развития коллегам

14:45 На новом посту Совершаева хочет сблизить правительство Петербурга и горожан

14:39 Партия роста поддержит кандидатуру Совершаевой на пост вице-губернатора

14:36 Депутаты ЗакСа просят списать с петербуржцев долги по ЖКХ вслед за Чечней   3

14:08 Муниципал: Замглавы администрации МО Народный останется в СИЗО до февраля   1

14:05 В Липецке присоединились к "флешмобу" чиновников с просьбами списать долги региона

13:33 ФСБ пресекла деятельность "благотворительной" организации, спонсировавшей ИГИЛ   2

13:21 Мединский предсказал вход в интернет по паспорту во всем мире   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.