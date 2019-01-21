ФСБ пресекла деятельность "благотворительной" организации, спонсировавшей ИГИЛ

Оперативники Федеральной службы безопасности разоблачили деятельность организации, члены которой под видом сбора средств на благотворительные нужды сирийских беженцев спонсировали боевиков из запрещенного в РФ "Исламского государства".
"Благотворители" орудовали на территории Дагестана, Адыгеи и Краснодарского края.
"В ходе мероприятий вскрыта, задокументирована схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении ФСБ.
Постфактум следственных мероприятий было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Трое раскаявшихся "спонсоров" отправлены под арест решением суда.