В Липецке присоединились к "флешмобу" чиновников с просьбами списать долги региона

Член совета депутатов Липецкой области Олег Хомутинников, вдохновившись примером чиновников из ряда российских субъектов, требовавших списания некоторых региональных долгов по примеру Чечни, которой "простили" 9-миллиардную задолженность за газ, направил обращение местному прокурору с призывом "забыть" о долгах области по ЖКХ.

"Если такая практика применяется в одном регионе, то и в других регионах она может применяться. Было бы правильно и справедливо, если бы списывали долги по всей стране", - известил Хомутинников "МБХ Медиа".

Напомним, формальным основанием для списания долгов чеченцам стало то, что задолженность приобрела характер "безнадежной к взысканию". Таким образом, должники получили возможность вздохнуть спокойно и забыть о своих "счетах". Государственная компания "Газпром" намерена оспаривать это щедрое решение суда.