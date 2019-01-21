Депутаты ЗакСа просят списать с петербуржцев долги по ЖКХ вслед за Чечней

Депутаты Заксобрания обратились к прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой потребовать в суде списания всех просроченных долгов петербуржцев по ЖКХ, сообщил лидер фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский.

Он напомнил, что в 2018 году петербуржцы стали получать уведомления о якобы имеющихся задолженностях по коммунальных услуг от 2008 - 2009 года. По словам Вишневского, тогда в Смольном отказались списать задолженности, по которым истек срок исковой давности, и вместо этого рекомендовали петербуржцам самим обращаться в суд.

«Мы уверены, что прокуратура Санкт-Петербурга должна проявить такую же заботу о правах населения Санкт-Петербурга, как и прокуратура Чеченской республики», - подчеркнул Вишневский. Обращение подписали также представители Партии роста Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, коммунисты Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов, справедливороссы Александр Егоров, Надежда Тихонова и представитель ЛДПР Олег Капитанов.

18 января Заводской суд Грозного обязал местного представителя «Газпрома» списать задолженность населения за газ на 9 млрд рублей, признав долги «безнадежными к взысканию». Требования поступить так же с долгами в других регионах прозвучали также в Смоленской, Липецкой областях и Чувашии.

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