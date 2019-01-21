Партия роста поддержит кандидатуру Совершаевой на пост вице-губернатора

Фракция Партии роста в петербургском Законодательном собрании готова одобрить кандидатуру Любови Совершаевой на пост вице-губернатора города. Об этом глава фракции Оксана Дмитриева заявила в ходе встречи с чиновницей в парламенте 21 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сегодня утром врио губернатора Александр Беглов внес на согласование ЗакСа шесть кандидатов на должности вице-губернаторов Петербурга. Кроме Совершаевой на посты в правительстве претендуют Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Теперь им предстоят встречи с представителями парламентских партий и утверждение на пленарном заседании Заксобрания.

Любовь Совершаева, которую Александр Беглов хочет видеть главой администрации губернатора, курирующей внутриполитический блок, уже встретилась с фракцией Партии роста. На встрече депутат Оксана Дмитриева охарактеризовала Совершаеву как опытного государственного работника и выразила надежду, что чиновница поможет "вычистить говоруновско-серовское наследие". Напомним, вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов ушли в отставку 18 января, оба они отвечали за внутреннюю политику Петербурга. Серов после отставки стал советником губернатора и, по его словам, будет заниматься на этой должности подготовкой выборов.

Депутат Максим Резник призвал Совершаеву поспособствовать тому, чтобы исполнительная власть отреагировала на инициативу парламентского расследования о неудовлетворительной подготовке Петербурга в зимнему периоду. Любовь Совершаева в свою очередь отметила, что депутатам стоило внимательнее отнестись к работе над бюджетом в части строки расходов на уборку снега.

По итогам встречи Максим Резник сообщил журналистам, что не готов лично поддержать кандидатуру Совершаевой, так как в целом не поддерживает Беглова и его людей. Тем не менее, фракция Партии роста планирует одобрить эту кандидатуру на пост вице-губернатора.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.