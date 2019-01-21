Беглов представил нового главу комитета территориального развития коллегам

Врио градоначальника Петербурга Александр Беглов познакомил не так давно занявшего свой пост руководителя комитета территориального развития Александра Бельского с подчиненными. "Презентация" нового главы прошла в "Невской ратуше" - "обители" городских комитетов.

Во время знакомства и.о. губернатора также отметил заслуги экс-начальника комитета Игоря Князева и поручил Бельскому, как бывшему главе МО "Сестрорецк", плотнее взаимодействовать с муниципалами.

"Те вызовы, которые сегодня стоят перед городом, те задачи, которые необходимо решать, требуют как кадровых, так и структурных изменений. Таким образом мы гармонизируем взаимодействие между правительством Петербурга, районными администрациями и муниципалитетами", - наказал Беглов.

Александр Бельский возглавил МО "Сестрорецк" в 2014 году, до этого - входил в состав совета депутатов МО "Поселок Солнечный".

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