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15:20

"Коммунисты России" будут ждать от Сухенко ответа о музеях-квартирах Ленина в Петербурге

Глава комитета по культуре Константин Сухенко пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос о восстановлении музеев-квартир Владимира Ленина, сообщили «Коммунисты России».

Представители организации пришли в комитет 21 января, требуя восстановить ранее закрытые музеи-квартиры Ленина на набережной реки Карповки, Херсонской и Сердобольской улицах, а также перенести паровоз Ленина в общедоступную зону на Финляндском вокзале, чтобы желающим посмотреть на него не пришлось проходить через турникеты или покупать билеты на электрички.

Сначала охранники не хотели пускать пришедших и пригрозили вызвать подмогу, но, утверждают коммунисты, им ответили, что «большевики всегда готовы сесть в тюрьму». Сухенко пригласил руководителей делегации коммунистов к себе в кабинет, дав понять, что не закрывал музеи Ленина и не имеет отношения к паровозам. В ответ председатель регионального отделения Сергей Малинкович заявил, что город выкупил комнату Бродского, а «квартиру Ленина продал частнику».

По мнению коммунистов, все экспозиции мемориальных квартир сохранены, и восстановлению их работы мешают только «субъективные причины». Они заявили, что в день 95-летия со дня смерти Ленина чиновники «своим пренебрежением к мемориалам» им «омрачают» жизнь. Сухенко обещал подумать, что можно сделать, и дать ответ через месяц, заключили коммунисты.



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16:36    
Я обращался через электронную приемную, через сайт администрации СПБ, рег. № 01-31-4328/18-0-0 от 24.12.2018.

15:57    
15-30
Скажите, Вы направляли материал в КГИОП?

15:49    
Я пришел на Финляндский вокзал с сыном, сообщил о желании осмотреть паровоз. Нас провели к паровозу через турникет, а после просмотра вывели обратно.

15:37    
В. И. Ленин-величайший учёный, политик, вождь первой в мире социалистической революции и мирового пролетариата, основатель Российской Федерации, в которой мы живём сейчас! Потому память должна быть о нём священна и вечна!

15:34    
15-30
А ведь в ГИОПе есть целый отдел, занимающийся только металлодекором.

15:30    
На ограде Литейного моста систематически пропадают декоративные элементы, мои обращения в КГИОП остались без ответа.
В настоящее время только на восточной стороне моста остутствует 36 декоративных элементов: 6 рук русалок, 13 розеток на внутренней стороне ограды и 17 розеток на внешней стороне (со стороны Невы).
Аналогично обстоят дела на западной стороне.
Чем занимается КГИОП и администрация города?

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