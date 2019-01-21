"Коммунисты России" будут ждать от Сухенко ответа о музеях-квартирах Ленина в Петербурге

Глава комитета по культуре Константин Сухенко пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос о восстановлении музеев-квартир Владимира Ленина, сообщили «Коммунисты России».

Представители организации пришли в комитет 21 января, требуя восстановить ранее закрытые музеи-квартиры Ленина на набережной реки Карповки, Херсонской и Сердобольской улицах, а также перенести паровоз Ленина в общедоступную зону на Финляндском вокзале, чтобы желающим посмотреть на него не пришлось проходить через турникеты или покупать билеты на электрички.

Сначала охранники не хотели пускать пришедших и пригрозили вызвать подмогу, но, утверждают коммунисты, им ответили, что «большевики всегда готовы сесть в тюрьму». Сухенко пригласил руководителей делегации коммунистов к себе в кабинет, дав понять, что не закрывал музеи Ленина и не имеет отношения к паровозам. В ответ председатель регионального отделения Сергей Малинкович заявил, что город выкупил комнату Бродского, а «квартиру Ленина продал частнику».

По мнению коммунистов, все экспозиции мемориальных квартир сохранены, и восстановлению их работы мешают только «субъективные причины». Они заявили, что в день 95-летия со дня смерти Ленина чиновники «своим пренебрежением к мемориалам» им «омрачают» жизнь. Сухенко обещал подумать, что можно сделать, и дать ответ через месяц, заключили коммунисты.

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