Совершаева: Петербургу не хватает гайд-парков

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Любовь Совершаева на встрече с лидером фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Борисом Вишневским заявила, что в будущем на карте города может быть не менее 12 гайд-парков, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вишневский спросил о ее отношении к необходимости создания гайд-парка в центре города, например, на площади Ленина.

Совершаева не стала рассуждать о конкретных местах в городе, но согласилась с тем, что мест, где можно проводить митинги без согласования, в Петербурге мало:

- Четырех гайд-парков не хватает Петербургу. Поправки в закон о митингах позволят увеличить их количество до 12. Ничто не мешает в процессе обсуждения, еще увеличить их количество, - напомнила чиновница.

Руководитель аппарата главы города также отметила, что некоторые граждане используют организацию митингов как бизнес.

Также Совершаева заявила, что комитет по вопросам законности, отвечающий за согласование акций, будет не под ее контролем, добавив, что куратора для комитета определит глава города.

Согласно разработанным в Смольном поправкам в региональный закон о митингах, гайд-парков в Петербурге должно стать не менее восьми. Однако пока не ясно, какие именно места станут «специально отведенными» для проведения митингов без согласования. В настоящее время в Петербурге действует четыре гайд-парка, для организации акций на территории которых достаточно просто уведомить Смольный. Это Удельный парк, сад 30-летия Октября, Южно-Приморский и Полюстровский парки.

Врио губернатора Александр Беглов внес кандидатуры вице-губернаторов на рассмотрение ЗакСа 21 января. Среди претендентов на пост в правительстве Петербурга Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Теперь им предстоят встречи с представителями парламентских партий и утверждение на пленарном заседании Заксобрания. Партия роста уже заявила о своей готовности поддержать назначение Совершаевой.

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