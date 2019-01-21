18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:05

Совершаева: Петербургу не хватает гайд-парков

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Любовь Совершаева на встрече с лидером фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Борисом Вишневским заявила, что в будущем на карте города может быть не менее 12 гайд-парков, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вишневский спросил о ее отношении к необходимости создания гайд-парка в центре города, например, на площади Ленина.

Совершаева не стала рассуждать о конкретных местах в городе, но согласилась с тем, что мест, где можно проводить митинги без согласования, в Петербурге мало:

- Четырех гайд-парков не хватает Петербургу. Поправки в закон о митингах позволят увеличить их количество до 12. Ничто не мешает в процессе обсуждения, еще увеличить их количество, - напомнила чиновница.

Руководитель аппарата главы города также отметила, что некоторые граждане используют организацию митингов как бизнес.

Также Совершаева заявила, что комитет по вопросам законности, отвечающий за согласование акций, будет не под ее контролем, добавив, что куратора для комитета определит глава города.

Согласно разработанным в Смольном поправкам в региональный закон о митингах, гайд-парков в Петербурге должно стать не менее восьми. Однако пока не ясно, какие именно места станут «специально отведенными» для проведения митингов без согласования. В настоящее время в Петербурге действует четыре гайд-парка, для организации акций на территории которых достаточно просто уведомить Смольный. Это Удельный парк, сад 30-летия Октября, Южно-Приморский и Полюстровский парки.

Врио губернатора Александр Беглов внес кандидатуры вице-губернаторов на рассмотрение ЗакСа 21 января. Среди претендентов на пост в правительстве Петербурга Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Теперь им предстоят встречи с представителями парламентских партий и утверждение на пленарном заседании Заксобрания. Партия роста уже заявила о своей готовности поддержать назначение Совершаевой.

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

17:10 Активист "Открытой России" задержан в Пскове

16:35 ЕС впервые ввёл санкции за применение химоружия: в список попал глава ГРУ и его зам   1

16:23 Елин пообещал Вишневскому проверить ситуацию с выселением "Мемориала"   1

16:22 УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца

16:05 Совершаева: Петербургу не хватает гайд-парков

15:56 Комитет Госдумы одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете   2

15:20 "Коммунисты России" будут ждать от Сухенко ответа о музеях-квартирах Ленина в Петербурге   6

15:06 Беглов представил нового главу комитета территориального развития коллегам

14:45 На новом посту Совершаева хочет сблизить правительство Петербурга и горожан

14:39 Партия роста поддержит кандидатуру Совершаевой на пост вице-губернатора

14:36 Депутаты ЗакСа просят списать с петербуржцев долги по ЖКХ вслед за Чечней   3

14:08 Муниципал: Замглавы администрации МО Народный останется в СИЗО до февраля   1

14:05 В Липецке присоединились к "флешмобу" чиновников с просьбами списать долги региона

13:33 ФСБ пресекла деятельность "благотворительной" организации, спонсировавшей ИГИЛ   2

13:21 Мединский предсказал вход в интернет по паспорту во всем мире   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.