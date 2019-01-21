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16:22

УФАС приостановил конкурс на реставрацию фасадов Мариинского дворца

Петербургское управление ФАС приостановило конкурс на выполнение работ по реставрации дворовых фасадов Мариинского дворца, сообщается на сайте службы.

Заявители жалобы – АНО «Дозор». Представители организации сочли, что заказчик работ – Заксобрание Петербурга – фактически оценивает опыт участников закупки, что запрещено при проведении конкурса с ограниченным участником.  В конкурсной документации прописано, что у участников закупки должен быть опыт исполнения контракта на выполнение соответствующих работ по сохранению объектов культурного наследия народов России за последние три года до даты подачи заявок, причем стоимость исполненного контракта должна составлять не менее 20% начальной цены контракта на работы в Мариинском дворце. По мнению заявителей, установка такого показателя оценки нарушает закон о контрактной системе.

Также заявители обратили внимание, что заказчик в показателе «качество работ» оценивает контроль качества их выполнения и шаги по повышению их безопасности, но не само качество выполнения работ. По мнению представителей «Дозора», это не выявляет лучшие условия исполнения контракта. Также, указано в жалобе, в конкурсной документации нет сведений о видах работ, которые подрядчик должен выполнить сам, без привлечения других лиц, а в проекте контракта нет информации о порядке начисления и размере штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств.

Начальная стоимость контракта – более 33 млн рублей. УФАС рассмотрит жалобу 22 января.

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