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16:35

ЕС впервые ввёл санкции за применение химоружия: в список попал глава ГРУ и его зам

Совет Европейского союза по иностранным делам установил ряд санкций в отношении лиц, причастных, по мнению ЕС, к использованию и распространению химического оружия.

"В список включены двое сотрудников ГРУ, а также глава ГРУ и его заместитель, несущие ответственность за транспортировку и применение в Солсбери (Великобритания) нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года", - следует из заявления Совета, опубликованного на сайте ведомства.

В "санкционный" перечень помимо россиян попали также иные физлица и одно юрлицо из Сирии.

Ограничения предполагают запрет на въезд в ЕС гражданину, пребывающему в списке, а также замораживание его банковских активов. 

Напомним, экс-советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018-го года нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оба россиянина выжили. Великобритания обвиняет в данном инциденте Россию.

Добавим также, недавно у ГРУ сменился руководитель: им, в связи с кончиной предшественника, стал вице-адмирал Игорь Костюков.

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17:01    
Так называемый "Новичок"-это яд, а не химоружие!!! Его только ОЗХО собирается внести в список химоружия...

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