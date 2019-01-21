Активист "Открытой России" задержан в Пскове

Псковские правоохранители задержали активиста "Открытой России" Дмитрия Семеновского, передает "МБХ Медиа".

Общественником прямо у порога его дома заинтересовались некие люди в штатском, представившиеся сотрудниками угрозыска, при этом, однако, никаких подтверждающих это документов они не предоставили. Семеновского посадили в машину и повезли в ОП, по соседству с которым находится местный Центр "Э".

Ранее стало известно о возбуждении первого уголовного делопроизводства о деятельности "нежелательной" организации в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Вероятнее всего, именно из-за него сегодня полиция приходила с обысками к активистам движения в Ростове-на-Дону, и Казани.