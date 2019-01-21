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17:10

Активист "Открытой России" задержан в Пскове

Псковские правоохранители задержали активиста "Открытой России" Дмитрия Семеновского, передает "МБХ Медиа".

Общественником прямо у порога его дома заинтересовались некие люди в штатском, представившиеся сотрудниками угрозыска, при этом, однако, никаких подтверждающих это документов они не предоставили. Семеновского посадили в машину и повезли в ОП, по соседству с которым находится местный Центр "Э". 

Ранее стало известно о возбуждении первого уголовного делопроизводства о деятельности "нежелательной" организации в отношении члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко. Вероятнее всего, именно из-за него сегодня полиция приходила с обысками к активистам движения в Ростове-на-Дону, и Казани.

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21:15    
18:46, он же 17:37 не зря себя неперастом назвал. Скрытно, но понятно любому Где надо "П" на "Д" заменитьб Поняли вас голуба голубая.

21:15    
18:46 - тем и отличается рассея от цивилизованного мира, что в ней тираны не дают народу "баламутить атмосферу", как это есть в греции, франции, и прочих странах, вот уже и в сербии... это важно, и нужно - "баламутить атмосферу"... и поэтому, там где "баламутят атмосферу" - это значит, народ свободен, может выражать свою волю и добивается улучшения своего положения... не зря путин боится - "как во франции"... здесь же, крепостные холопы вроде тебя лижут плетку, которая их пizdit, сосут член хозяина, а по кухням размазывая пьяные сопли жалуются на рабскую и никчемную жизнь... зачем ты коптишь небо, урод?...

18:46    
Вопрос, на который никак не могут ответить "знатоки"-пикейные жилеты. "Активисты" -это активные пеперасты или просто бездельники-лодыри, не умеющие работать ни руками, ни головой, и поэтому пристроились за небольшую плату баламутить атмосферу (пикеты, митинги,протесты, комменты типа 18-16  и прочая дрянь ).

18:16    
17:37 - ты или ку-ку, или пособник террористов... "активистов", борцов с коррупцией и бардаком в стране (который именно и способствует терроризму) приравнял к "активистам" игил"?!... когда тебя взорвут, я только обрадуюсь...

17:37    
Болезнь проще предупредить, чем лечить. Уничтожая "активистов". уменьшаем число террористов. Это же элементарно, Ватсон, а вы строите из себя непонимайку.

17:31    
пока охотятся на "активистов", воронят террористов... "активисты" похоже страшнее игил...

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