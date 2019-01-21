Смольный расторгает все контракты с "Метростроем"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил о расторжении всех контрактов с «Метростроем» на строительство объектов метрополитена.

Причиной чиновники назвали «грубое неисполнение» генподрядчиком условий контрактов и «некачественное планирование» выполнения программ. По словам представителей Смольного, это привело «не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, социальной напряженности среди рабочих».

Глубокий анализ экономического состояния «Метростроя» показал, что компания не справится с исполнением заключенных госконтрактов даже при докапитализации, к тому же ни один банк не взял на себя обязательств предоставить дополнительные гарантии и кредиты, заявили в Смольном. В вину компании поставили задержку в 3,5 месяца при вводе участка третьей, «зеленой» ветки метро перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, а также срыв сроков по строительству Фрунзенского радиуса. В последнем случае отставание по графику в КРТИ оценили более чем в шесть месяцев.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что особые опасения вызывают задержки зарплаты работникам, что, по его мнению, может привести к «росту социальной напряженности, рискам потери квалифицированных рабочих кадров в сфере метростроения». В декабре 2018 года был создан оперативный штаб, и тогда удалось погасить долги «Метростроя» перед субподрядчиками за октябрь и ноябрь, напомнили в Смольном.

«У Санкт-Петербурга большие планы по развитию линий метрополитена, что коррелируется с лимитами выделяемых средств, с которыми, к сожалению, ОАО «Метрострой» не справляется. Развитие метро в городе не должно становиться заложником ситуации, сложившейся из-за финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Метрострой"», - заявили в КРТИ. Кто будет заниматься строительством метро, пока неизвестно: Смольный намерен искать «альтернативные подрядные организации».

«Метрострой» ранее не раз упрекал КРТИ как заказчика работ в задержке выплат и нарушении условий контракта. В конце ноября, говоря о срыве сроков работ по Фрунзенскому радиусу, компания заявила, что заказчик значительно занизил стоимость контракта, задержал выдачу разрешение на строительство и своевременное предоставление территорий. В декабре, когда рабочие объявили забастовку в шахте строящейся станции метро «Театральная», в «Метрострое» заявили, что ждут от КРТИ оплаты работ на сумму порядка миллиарда рублей, и эти деньги переведут на зарплаты рабочим.

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