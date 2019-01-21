Совершаева о выборах 2014 года: Я видела ужас, который возмутил многих

Кандидат в вице-губернаторы Петербурга Любовь Совершаева и лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Борис Вишневский обсудили избирательные процессы в Петербурге на встрече в парламенте 21 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Вишневский, в частности, заявил, что в губернаторских выборах должны участвовать представители разных партий. Любовь Совершаева посоветовала депутату решать проблемы избирательного законодательства через соответствующие поправки.

- Если такой законопроект будет рассматриваться, будет важна позиция городской администрации, - отметил Вишневский.

- Городская администрация - это не одна Совершаева, - напомнила депутату чиновница.

Вишневский также вспомнил о негативном опыте выборов 2014 года и многочисленных жалобах оппозиции и наблюдателей на нарушения и спросил у Любови Совершаевой о рисках повторения ошибок прошлого. Глава аппарата губернатора в ответ сообщила, что "видела ужас, который возмутил многих", имея в виду ход прошлых муниципальных выборов. Позже она также напомнила, что та кампания стала причиной увольнения председателя Горизбиркома Алексея Пучнина.

Напомним, Пучнин работал главой петербургского Горизбиркома с июля 2012 по апрель 2016 года. Оппозиция обвиняла его в массовых фальсификациях и не допуске кандидатов для участия в муниципальных выборах 2014 года, по итогам которых более двух третей мест в муниципальных советах города заняли представители «Единой России». Горизбирком нарушения отрицал. Пучнин покинул свой пост по собственному желанию 20 апреля 2016 года. Сообщившая об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова, объявила о необходимости ротации кадров.

Врио губернатора Александр Беглов внес кандидатуры вице-губернаторов на рассмотрение ЗакСа 21 января. Среди претендентов на пост в правительстве Петербурга Любовь Совершаева, Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский. Теперь им предстоят встречи с представителями парламентских партий и утверждение на пленарном заседании Заксобрания. Партия роста уже заявила о своей готовности поддержать назначение Совершаевой.

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