В Ярославле прекратили административное дело в отношении фигуранта видео о пытках в колонии

Суд в Ярославле прекратил административное дело в отношении бывшего заключенного исправительной колонии № 1, главы местного отделения фонда «Русь сидящая» Руслана Вахапова, сообщили в фонде «Общественный вердикт».

Вахапова задержали 9 января, когда он пришел отмечаться по правилам административного надзора. Тогда сообщалось, что полицейские угрожали доставить его в суд и составить протокол о неповиновении законным требованиям.

Суть претензий была в том, что Вахапов жил не по адресу, указанному в решении суда о надзоре, передает «Яркуб». При этом Вахапов ежедневно оповещает инспектора, что он живет в съемной квартире в Ярославле.

Вахапов присутствовал на одной из записей с пытками заключенных ИК-1 Ярославля. На видео видно, как сотрудники колонии избивали заключенных. После публикации видео на сайте «Новой газеты» было возбуждено уголовное дело. Вахапов вышел на свободу 9 июня.