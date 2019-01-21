"Метрострой" упрекнул КРТИ в некомпетентности из-за разрыва контрактов на строительство метро

Расторжение комитетом по развитию транспортной инфраструктуры контрактов на строительство объектов метрополитена «продиктовано некомпетентностью» заказчика работ, и КРТИ «сделал все для того чтобы завести ситуацию в тупик», заявили в ОАО «Метрострой».

Представители компании обвинили КРТИ в затягивании приемки и оплаты выполненных работ, занижении практических всех пунктов смет действующих контрактов, непредоставлении площадок под строительство и рабочей проектно-сметной документации. По мнению «Метростроя», КРТИ и Дирекция транспортного строительства, как заказчики, не осознают «всех последствий» разрыва контрактов.

«В частности, нависнет угроза безопасности уже существующих подземных выработок и сооружений, расположенных на поверхности в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации. Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе и не понимать этого – недопустимо», - подчеркнули в «Метрострое».

В компании заявили, что пытались наладить отношения с заказчиком, но тот «остался глух». «Метрострой» заявил, что оставляет «за собой право оспорить решение КРТИ и ДТС и привлечь к разрешению ситуации независимых экспертов».

КРТИ объявил о разрыве всех контрактов с «Метростроем» 21 января. В Смольном компанию упрекнули в «грубом неисполнении» условий контрактов и «некачественном планировании».