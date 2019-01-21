«Основные вопросы у нас к Беглову»: ЗакС начал знакомство с кандидатами в вице-губернаторы

Кандидаты в вице-губернаторы Петербурга начали встречи с фракциями петербургского Заксобрания. В понедельник, 21 января, пять из шести претендентов в новые члены правительства ответили на вопросы депутатов ЛДПР, «Яблока» и Партии роста. Их долго расспрашивали об уборке снега, митингах, поддерживающих Александра Беглова Telegram-каналах, законе Ома и тарифах на общественный транспорт. Услышанным депутаты остались довольны, но свои главные вопросы приберегли для главы города.

Вычищающая наследие

- С Любовью Павловной мы знакомы давно и за все последние годы у меня лично о ней сложилось чрезвычайно позитивное мнение, - обратилась к своим коллегам лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева, представляя главу аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова Любовь Совершаеву. – В условиях той вакханалии, которая творилась на выборах, начиная с 2014 года, единственным местом, куда можно было обратиться и где к нашему возмущению относились с пониманием, было полпредство [Северо-Западного федерального округа], в котором работала Любовь Павловна Совершаева.

В среду депутаты Законодательного собрания должны будут поддержать или отклонить кандидатуру Совершаевой на должность вице-губернатора и руководителя администрации Смольного. Вместе с ней парламентариям будет представлено еще пять заместителей губернатора. Все они, за исключением уехавшего в Москву Николая Линченко, 21 января начали отвечать на вопросы парламентских фракций.

Совершаева, в случае одобрения депутатского корпуса, будет курировать внутреннюю политику, то есть комитеты, которые раньше находились в подчинении вице-губернаторов Александра Говорунова и Константина Серова, к которым у оппозиционных депутатов петербургского парламента всегда было много вопросов.

Дмитриева вспомнила о недавно ушедших в отставку чиновниках и обратилась с напутствием к Совершаевой. Риторика получилась в стиле советской номенклатуры:

- Говоруновско-серовское наследие необходимо вычистить полностью. Это как раковая опухоль. Ну вы сами это знаете, - сказала депутат.

Глава аппарата Александра Беглова в ответ говорила, что ее главная задача в случае прихода на новую должность – налаживание контакта с гражданским обществом.

- Нужно уже сейчас показывать, что Петербург правовой город, что выборы здесь будут прозрачными, честными, объективными и безопасными. Если мы наладим эту систему, то она сработает и в 2024 году [на президентских выборах], - добавила Совершаева.

Дмитриева пообещала гостье поддержку от фракции на ближайшем пленарном заседании, отметив, что особое мнение есть только у депутата Максима Резника.

Собственно только Резник из всех представителей Партии роста задавал Совершаевой вопросы. Например, поинтересовался, будет ли исполнительная власть реагировать на инициированное оппозиционными депутатами ЗакСа парламентское расследование о качестве уборки города от снега.

Совершаева согласилась, что за последние пять лет система уборки города от снега «приведена в состояние не очень боеспособности», и напомнила о том, что в бюджет на 2019 год по этой статье заложено только 60% от необходимого норматива.

- А где вы были, когда принимали бюджет? – переадресовала Совершаева депутатам их же претензию. – Нормативы, безусловно, низкие, и каждый год одна и та же история.

Она предложила выравнивать эту «историю» к следующему сезону. А в эту зиму, по мнению Совершаевой, снежный вопрос можно решить за счет резервного фонда. С аналогичным предложением к Беглову обращался лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, к которому потенциальный замглавы города по внутренней политике зашла после.

Смольный без Telegram-каналов

Вишневский всех своих гостей из Смольного сначала угощал кофе, а потом подробно расспрашивал по вопросам, которые не раз поднимал в последние годы. С Совершаевой, например, он много говорил о митингах и активности больших и малых просмольнинских средств массовой информации.

- Вы у нас теперь почти уже Говорунов, - начал разговор Вишневский.

- Не совсем. Я вообще-то пока Любовь Павловна. Говоруновым быть не очень хочу, - ответила глава аппарата врио.

- Но вы будете курировать комитет по вопросам законности и правопорядку?

- Не я.

- А кто?

- Это определит губернатор. Я считаю, что этот вопрос должен курировать вице-губернатор, имеющий отношение к силовому блоку. Это моя точка зрения, - заверила Совершаева.

Тем не менее, Вишневский задал приготовленный вопрос-жалобу о сложности с согласованием публичных акций. Кандидат в вице-губернаторы ответила, что на рассмотрение депутатов ЗакСа направлены поправки в закон о митингах, подразумевающие, в том числе, увеличение количества городских гайд-парков.

- Когда вы примите этот закон, всем будет легче работать, - заверила Совершаева.

Вскоре от уличной активности «яблочник» перешел к виртуальной:

- У вас нет ощущения, что с пиаром [Александра Беглова] сейчас, мягко говоря, перебирают? Достаточно часто в Telegram-каналах появляется огромное количество сообщений о деятельности уважаемого Алекcандра Дмитриeвича. Это связывают с вашим именем в том числе.

- Telegram-каналы не имеют никакого отношения к правительству Санкт-Петербурга. Ни один. Кроме того, Telegram-каналы запрещены законодательством, - заявила Совершаева.

Еще одной важной для Вишневского темой стали губернаторские выборы. Разговор начался опять-таки с выборов 2014 года, о которых депутат спросил представителя Смольного.

- Я была в полпредстве и видела весь этот ужас, который возмутил очень многих, - вспомнила нарушения пятилетней давности Совершаева.

Позже она объяснила журналистам, что имела в виду многочисленные нарушения, которые в итоги привели к отставке главы Горизбиркома Алексея Пучнина. Вероятно, Совершаева имела в виду скандалы на муниципальных выборах. Хотя Вишневский позже уточнил, что имел в виду отсутствие конкуренции на выборах губернатора.

- Я работаю в рамках правового поля и ничего более. Если вы считаете, что часть кандидатов потенциальных по этому законодательству не могут пройти, то, Бога ради, выходите с законодательной инициативой по изменениям в закон, - отреагировала его собеседница.

Лидер фракции «Яблоко» по итогам встречи с Совершаевой и другими кандидатами заявил ЗАКС.Ру, что пока не готов говорить о поддержке фракцией кого-то из них.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Капитанов, напротив, положительно отозвался обо всех визитерах из Смольного. Но если к некоторым, по его словам, у либерал-демократов остались вопросы, то Совершаеву и потенциального экономического вице-губернатора Евгения Елина они готовы поддержать безоговорочно.

К слову, о поддержке Елина заявила и Оксана Дмитриева. Лидера фракции «Яблоко» кандидат в вице-губернаторы, в подчинение которому может попасть комитет имущественных отношений, постарался расположить к себе заинтересованностью в решении вопроса с правозащитным центром «Мемориал». Громких обещаний по этой проблеме Елин не давал, но дал понять, что в курсе ситуации и обязательно в кратчайшие сроки изучит все обстоятельства отказа в продлении договора аренды с правозащитниками.

- Обязательно проверим. Это вопрос не очень сложный с точки зрения проверки. На это надо буквально один день, - заверил Елин Вишневского.

«Люди все нормальные»

Бывший член правительства Калининградской области, с 1999 по 2015 год работавший в Смольном, Эдуард Батанов, по замыслу Беглова, должен отвечать в городском правительстве за инвестиционную политику и транспорт. С депутатом Вишневским он общался исключительно на «ты». Однако своего старого знакомого парламентарий загрузил накопившимися транспортными вопросами. Расспросив потенциального члена правительства о развитии метрополитена и трамвайных путей, уже практически в дверях депутат перешел к теме «Пулково».

- Как решать проблему доставки людей в аэропорт? – интересовался Вишневский.

- Для начала погрузиться в нее. Пока я не увижу финансовую модель по каждому проекту, рассуждать не могу. Ни в коем случае не могу сейчас сказать, что я за какой-то вариант. Безусловно, какое-то серьезное решение должно быть, но назвать его сейчас я не готов, - ответил Батанов.

- Надо предвидеть эту проблему, поскольку на Пулковском шоссе идет массовая застройка.

- Безусловно.

- Ладно, приятно было снова повидаться.

- Ох, как помял ты меня, - признался Батанов и ушел на встречу с ЛДПР.

По пути его попытались перехватить журналисты, но недавно вернувшийся из Калининграда политик заскромничал:

- Да рано еще. Я еще никто. Вот в среду проголосуют, тогда можно будет, - пообещал Батанов СМИ.

На все последующие вопросы он ответил, что наверняка услышит их в среду на пленарном заседании и вот тогда даст ответ.

Лидер фракции либерал-демократов Олег Капитанов после беседы с Батановым признался ЗАКС.Ру, что кандидатурой «транспортного» вице-губернатора остался доволен:

- Человек профессионал, владеет ситуацией. Настроен активно привлекать частный капитал, инвесторов, даже в решении вопросов с коммуналками, - заявил представитель ЛДПР.

В принципе, позитивные слова Капитанов сказал обо всех гостях из Смольного. По его словам, осталось недопонимание от выступления Владимира Княгинина, которого администрация прочит на пост куратора вопросов профессионального образования и научной политики, но и тот в итоге сумел зацепить представителей ЛДПР.

- Он обещал обратить внимание, чтобы максимально пропали со строек люди, скажем так, из стран ближнего зарубежья. Чтобы в нашем городе работали граждане нашей страны и наши горожане, - отметил Капитанов.

Положительное впечатление Княгинин произвел и на Оксану Дмитриеву, но она заявила, что Партия роста все равно не поддержит его кандидатуру, так как партийцы плохо знакомы с опытом работы бывшего руководителя «Центра стратегических разработок Северо-Запад».

Сильнее всего Дмитриева раскритиковала кандидатуру потенциального вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования Максима Шаскольского. Она рассказала ЗАКС.Ру, что вначале встречи представители Партии роста, спросили у Шаскольского, ранее возглавлявшего Петербургскую сбытовую компанию, помнит ли он закон Ома - экс-глава ПСР честно признался, что нет.

- Нам этого было достаточно. Про закон Кулона и правила Кирхгофа мы спрашивать уже не стали, - отметила Дмитриева.

В кабинете «яблочников» Шаскольского больше спрашивали о тарифах. В частности, депутат Михаил Амосов, пришедший на беседу с кандидатами в вице-губернаторы с опозданием, поинтересовался у Шаскольского, возможна ли в Петербурге «реформа оплаты транспорта».

- В Москве проведена большая реформа системы оплаты транспорта. Там сделано большое количество продуктов, которые предлагают людям выбирать оптимальный способ оплаты. Применимо ли это к нам или это требует дополнительного изучения? – поинтересовался Амосов.

- В ПСК мы много работали над различными способами оплаты, потому что это увеличивало показатели компании. Будем прорабатывать этот вопрос и по транспорту, - ответил Шаскольский.

После того как представители Смольного покинули депутатские кабинеты, представители всех фракций в разговоре с ЗАКС.Ру повторили примерно одну и ту же мысль: мы встретились с адекватными людьми, но это еще не значит, что мы будем довольны проводимой ими политикой.

- Люди все нормальные. Большую часть знаем, кого не знали, сегодня посмотрели. Когда с ними разговариваешь один на один, они все люди вменяемые. Вопрос, какую политику они будут проводить, - прокомментировал Борис Вишневский.

Максим Резник признался, что новые кандидаты понравились ему больше, чем большинство ушедших членов правительства, но у него остались претензии к действующему главе города:

- По потенциалу своему видно, что это люди способные. Но вопрос, на какие цели будут использованы их способности? Вопрос к атаману команды, он меня не устраивает. Оксану Генриховну не устраивает, что Максим Алексеевич не знает закон Ома. А меня не устраивает, что Александр Дмитриeвич не знает историю Второй мировой войны и историю Петербурга. Если вы дремучего человека хотите сделать губернатором, то и вся команда свои способности будет тратить на борьбу с Западом.

Вопросы к Беглову есть и у Олега Капитанова:

- Основной вопрос - для чего он решил столько сразу вице-губернаторов поменять? Это говорит о том, что предыдущая команда не справлялась или он видит какие-то перспективы в этой команде? Зачем столь резкая смена? - интересуется глава петербургской ЛДПР.

Эти и другие вопросы депутаты смогут задать главе города на пленарном заседании 23 января. Если на этот раз формат встречи им такую возможность предоставит.

Сергей Еремеев

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