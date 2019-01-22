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9:53

Миронов ратует за расширение полномочий Госдумы

Лидер "Справедливой России" в Государственной думе Сергей Миронов поддержал спикера парламента Вячеслава Володина, желающего, чтобы руководимый им законодательный орган власти имел больший политический вес, нежели сейчас. Миронов полностью согласен с тем, что правительство отчитывается перед депутатами не в той мере, в которой ему следовало бы, и ждет некоей реформы, которая уравняет ветви власти в правах и уровне влияния на политику государства. Слова главного справедливоросса передает его пресс-служба.

Диктат думского большинства “Единой России” не позволяет парламенту идти наперекор самым непопулярным решениям правительства, практически Госдума превращается в филиал Белого дома. 

Сергей Миронов

Одним из самых существенных препятствий на своем пути народный избранник видит техническую невозможность проводить парламентские расследования, связанные с появляющимися однин за другим фактами чиновничьих злоупотреблений.

"Для создания комиссии по парламентскому расследованию должно быть достаточно четверти голосов депутатов Госдумы или сенаторов Совета Федерации. Соответствующие изменения в Конституции допустимы и оправданы. Представительная власть должна иметь больше возможностей для защиты прав и интересов избирателей", - настаивает политик.

Согласно 196-му Федеральному закону, базирующемуся на Конституции, на сегодняшний день для возбуждения депутатского расследования по поводу тех или иных злоупотреблений требуется не менее половины голосов "за" - со стороны как верхней, так и нижней палат Федерального собрания. Деятельность президента таким способом расследовать не позволено в принципе.

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11:12    
Столько лет Миронова всё устраивало, и вот нА тебе: мало полномочий.

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