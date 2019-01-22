Варламов пожалел петербуржцев из-за уровня транспортной инфраструктуры

Топ-блогер и общественный деятель, причисляющий себя также к урбанистам, Илья Варламов посвятил внушительный по объему пост в своем "Живом журнале", посвященный работе петербургского общественного транспорта и общей организации дорожного движения в мегаполисе.
Материал с начала и до конца апеллирует к грубым недостаткам второго по величине российского города, а, точнее, к недостаткам управления им.
Резкой критике в тексте подвергается почти все, что бросается в глаза как автомобилисту, так и пешеходу: от медленного развития метрополитена до пробок, в которых не от большого чиновничьего ума и уже не первое десятилетие вынуждены часами простаивать автобусы с троллейбусами. Что же касается трамваев, то путешественник находит преступным сокращение числа маршрутов за последние двадцать лет в некогда слывшим столицей трамвая городе, а также недоумевает, почему Петербург до сих пор столь сильно страдает от засилья маршрутных такси.
Автобусы и трамваи в пробках – сигнал о полной некомпетентности чиновников. Петербургу срочно нужны выделенные полосы на улицах – только их массовый ввод может компенсировать "дефицит" новых станций метро, но этого петербургские чиновники, видимо, не понимают или не хотят понять.
По мысли автора, ни на один вид социального транспорта не должны влиять пробки в какое бы то ни было время суток. Тем не менее, констатирует Варламов, именно для Петербурга это пожелание звучит утопически.
Блогер также сетует на то, что Ленинградская область и Петербург все никак не могут договориться о единых формах проездных и об общей транспортной "юрисдикции", что затрудняет жизнь людям, вынужденным часть пути с работы до дома и обратно проводить в электричке.