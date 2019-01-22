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10:52

Вспыхнувший в здании Арбитражного суда пожар локализовали

Пожар в здании Арбитражного городского суда по адресу Суворовский проспект, дом 50, вспыхнувший утром 22 января, удалось локализовать 62-м пожарным, работающим на месте, передает официальный сайт городского МЧС.

Огонь охватил пятый этаж, общая площадь горения составила 12 кв. метров. Около ста человек были срочно эвакуированы из здания. Происшествию присвоили повышенный уровень сложности. Информации о пострадавших пока нет.

Все судебные заседания, назначенные на сегодня в Арбитражном суде, вынужденно отменили.

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Фото: Паблик "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"



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