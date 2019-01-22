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11:29

Эмигрировавший лидер группы "Ноль" рассказал о своих претензиях к российской власти

Знаменитый отечественный музыкант Федор Чистяков, летом 2017-го года покинувший страну в знак протеста против преследования запрещенной и признанной экстремистской организации "Свидетели Иеговы", дал большое интервью журналу "Сноб", в котором изложил суть своих претензий к действующему в России политическому строю. В случае с его "соверующими", считает фронтмен группы "Ноль", глава государства Владимир Путин ведет себя в высшей степени фальшиво и непоследовательно.

"Если, как сказал президент, «они нормальные христиане» и их преследование — это «чушь», то, может, тогда надо наказывать ответственных за «чушоидное» решение? Кто автор этой чуши? Верховный суд? Плохие бояре? Как понимать президента?", - удивляется музыкант.

Впрочем, не только религиозная проблематика попала в фокус его критического внимания. Переживать его заставляют также наблюдаемый им нескончаемый обман со стороны официальных лиц, а также увеличивающееся социальное неравенство. Несмотря на то, что постоянным местом жительства композитора уже полтора года являются США, российские проблемы, уверяет он, ему отлично видны.

Мои слезы не о том, что я оказался на чужбине, а о россиянах, все еще верящих в этот ужасный и отвратительный лохотрон. Шкуру теперь будут драть с тех, кто и дальше будет поддерживать и одобрять это ужасное status quo, при котором спецслужбы лезут в трусы, с экранов несется неприкрытая ложь, когда «стучать» — дело чести, и тому подобные омерзительные вещи.

Федор Чистяков

Минюст внес "иеговистов", активным членом которых Чистяков является с середины 1990-х годов, в перечень экстремистских организаций в марте 2017 года. Организация обжаловала свой запрет в Европейском суде по правам человека.

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12:35    
Даёшь Россию атеистической! Хватит религиозного мракобесия, уже Европа отходит от религии, пора и России продвигать науку, культуру, образование, а не средневековые религиозные догмы и предрассудки!

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