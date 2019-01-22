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11:27

Россия заняла последнее место в рейтинге доверия граждан институтам власти

Согласно соцопросу, проведенному американской аналитической компанией Edelman, Россия замыкает рейтинг доверия жителей различных стран местным общественным институтам и институтам власти.

Различные государственные фонды и социальные организации вызывают у граждан РФ скепсис, в их работе уверены лишь 23% респондентов. Чуть выше степень доверия отечественным бизнесменам - 34%. Аналогичные показатели в Китае, например, составляют 74 и 80% соответственно.  

Финальные позиции у России и по показателям одобрения народом деятельности отечественных СМИ: лишь 26% опрошенных склонны принимать сказанное по ТВ или прочитанное в прессе за правду.

Единственный пункт соцопроса, в котором РФ оказалась не на последнем месте, - это "кредит" доверия правительству - 34% респондентов всё ещё уверены в непоколебимости власти.

В опросе поучаствовали свыше 33 тысяч человек из 28 стран мира.

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14:47   Бордунов  
Невозможно доверять тому, чего нет. Все институты работают на банду при власти и бабло.
12:28 - такой вздор мог написать только такой запредельный идиот, как "Саша".
Только идиот или подлец может радоваться хунте и отсутствию права, основы всех институтов.

13:57    
12:28 Как говорит наш "солнцеликий", не надо путать мухи и котлеты. Доверие к армии и доверие к "чекистам", это два разных доверия.

12:28    
Зато запредельное доверие россиян к армии и чекистам, что в сто крат важнее доверия к СМИ, социальным институтам и тд.!!!

11:55    
От доверия хроническому алкоголику - до полного разочарования...

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