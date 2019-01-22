После смерти Людмилы Алексеевой у МХГ сменилось руководство

Члены Московской Хельсинкской группы, которая после кончины ее многолетнего руководителя Людмилы Алексеевой полтора месяца находилась в ситуации безвластия, избрали сразу трех сопредседателей, говорится на сайте организации.

Ими стали бывший депутат Госдумы Валерий Борщев, учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин и член Совета Международной гражданской инициативы по ОБСЕ Дмитрий Макаров.

В официальном заявлении говорится, что новое руководство намерено продолжать принципы и традиции, заложенные в 1976-м году, когда МХГ только начиналась.

Алексеева, старейшая отечественная правозащитница, ушла из жизни 8 декабря на 92-м году жизни. Ее похороны посетил лично президент Владимир Путин, что сильно не понравилось либеральной общественности.

Заставшая во взрослом возрасте еще сталинскую эпоху, в 1970-х Алексеева, за которой внимательно следил КГБ, вынуждена была по политическим причинам на два десятка лет уехать из Советского Союза и жить в эмиграции до его роспуска.